11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kamu işçisinin zam pazarlığında son durum! Kamu işçisinden yüzde 45 zam talebi

Kamu işçisinin zam pazarlığında son durum! Kamu işçisinden yüzde 45 zam talebi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2023 10:04
Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kaldı. Taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklar sürüyor. İşverenin ilk teklifinin 11 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

KAMU İŞÇİSİNDEN YÜZDE 45 ZAM TALEBİ

*700 BİN İŞÇİNİN İKİ YILLIK ZAM ORANI BELLİ OLUYOR

*TABAN MAAŞ BRÜT 15 BİN LİRA

*HER İŞÇİYE YÜZDE 15 REFAH PAYI

*BİRİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 45 ZAM

*DİĞER 6 AYLAR İÇİN YÜZDE 5 ZAM VE ENFLASYON FARKI

*52 GÜNLÜK TEDİYE 60 GÜN OLACAK

*TEDİYEDEN BELEDİYE İŞÇİLERİ DE YARARLANACAK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamu işçisinden yüzde 45 zam talebi
Kamu işçisinden yüzde 45 zam talebi
Fay hattına yakın ilçelerden göç
Fay hattına yakın ilçelerden göç
Bölgedeki en büyük yeni sosyal market
Bölgedeki en büyük yeni sosyal market
CHP listelerinde CHP yok!
CHP listelerinde CHP yok!
Şahlanış dönemi! 5 yıllık hedefler
Şahlanış dönemi! 5 yıllık hedefler
İMECE’nin fırlatma operasyonu ertelendi!
İMECE’nin fırlatma operasyonu ertelendi!
Burası İzmir! Görüntüler inanılmaz
Burası İzmir! Görüntüler inanılmaz
Deprem bölgesinde hava nasıl?
Deprem bölgesinde hava nasıl?
Öcalan çıkışı! Neyi amaçlıyor?
Öcalan çıkışı! Neyi amaçlıyor?
İzmirliler kendisini jiletleyecek
"İzmirliler kendisini jiletleyecek"
A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’da!
A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da!
Bakan Kurum’un down sendromlu gençle yürekleri ısıtan anları!
Bakan Kurum'un down sendromlu gençle yürekleri ısıtan anları!
Daha Fazla Video Göster