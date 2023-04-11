Kamu işçisinin zam pazarlığında son durum! Kamu işçisinden yüzde 45 zam talebi

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kaldı. Taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklar sürüyor. İşverenin ilk teklifinin 11 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

KAMU İŞÇİSİNDEN YÜZDE 45 ZAM TALEBİ

*700 BİN İŞÇİNİN İKİ YILLIK ZAM ORANI BELLİ OLUYOR

*TABAN MAAŞ BRÜT 15 BİN LİRA

*HER İŞÇİYE YÜZDE 15 REFAH PAYI

*BİRİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 45 ZAM

*DİĞER 6 AYLAR İÇİN YÜZDE 5 ZAM VE ENFLASYON FARKI

*52 GÜNLÜK TEDİYE 60 GÜN OLACAK

*TEDİYEDEN BELEDİYE İŞÇİLERİ DE YARARLANACAK