Kahramanmaraş'taki depremde umudun görüntüsü! Depremden saatler sonra kurtarıldılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede ekipler seferber olurken çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmalar sonrasında depremden 17 saat sonra 3 kız çocuğu kurtarıldı. İşte bölgedeki çalışmalar sonrasında umut olan görüntüler...