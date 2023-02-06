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Kahramanmaraş'taki depremde umudun görüntüsü! Depremden saatler sonra kurtarıldılar

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Giriş: 06.02.2023 21:49
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede ekipler seferber olurken çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmalar sonrasında depremden 17 saat sonra 3 kız çocuğu kurtarıldı. İşte bölgedeki çalışmalar sonrasında umut olan görüntüler...
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