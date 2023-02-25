25 Şubat 2023, Cumartesi
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Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi etkiledi! A Haber'e bağlana Sözbilir'den önemli açıklama
A Haber'e bağlanan Prof. Dr. Hasan Sözbilir şu açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "Tuz Gölü fay zonu üzerinde gerçekleşen bir deprem gibi gözüküyor. Bu kovid dönemi öncesinde de büyük depremler oluşmuştu. Fayın uzunluğu 2-3 kilometre uzunluğunda. Kendi başına deprem üretebilecek parçalar var 6-6,5 civarında deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Çok sık yıkıcı deprem üretme potansiyeli olmayan bir fay kendisi. Hatay ve Kahramanamraş komşu fayları tetiklemiş olabilir ama Niğde fay hattı uzak bir yerde. Etkilenme denilebilinir." dedi.