Kahraman şehitlere veda! Şehit üsteğmen Gökhan Delen için memleketinde tören yapılıyor

Türkiye şehitlerine veda ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan piyade üsteğmen Gökhan Delen için Aksaray'da tören yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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