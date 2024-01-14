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Kahraman şehitlere veda! Şehit üsteğmen Gökhan Delen için memleketinde tören yapılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 13:51
Türkiye şehitlerine veda ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan piyade üsteğmen Gökhan Delen için Aksaray'da tören yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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