24 Aralık 2023, Pazar
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Kahraman şehit Kemal Aslan'ın babası CHP'ye ateş püskürdü: Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22), memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Mehmet Aslan, Cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, CHP'nin her fırsatta teröre selam çakması ve güzelleyici tutum takınmasına ilişkin sert tepki gösterdi. Aslan, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.