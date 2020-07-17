Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin A Haber'de İstanbul'daki su zammını değerlendirdi

A Haber canlı yayınına katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, CHP'li İBB'nin su zammının perde arkasını anlattı. CHP'nin algı operasyonu yaparak 'indirim' dediğini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin, "CHP yüzde 35'lik bir zam sundu, AK Parti ve MHP yüzde 12,6'da anlaştı" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul'daki su zammı hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da su ve yolcu taşımacılığında zamların üst üste geldiğini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "31 Mart seçimlerinden sonra Kağıthane'de göreve başladık. 1 yıldır neler yapılıyor diye izlemeye başladık. Seçim öncesi verdiği sözleri ne kadar yerine getiriyor baktık. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar ne söz verdiyse yerine getirdi. AK Parti belediyecilik anlamında ne söz verdiyse bu zamana kadar yerine getirdi. İstanbul'u hem ulaşım hem de su anlamında ucuzlatacağını söylediler. AK Parti desteğiyle öğrencilerin aylık akbil 40 TL'ye inmişken 50 TL'ye çıktı. 1,25 lira olan bilet uygulaması 1,70 liraya, 2,60 lira olan tam bilet de 3,5 liraya çıkmış oldu. Yüzde 35'lik bir zam oldu." dedi.

"CHP YÜZDE 35 ZAM İSTEDİ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Aynı zammı dün İSKİ Genel Kurulu'nda da yüzde 35'lik zam yapmak istediler. Meclise gönderdikleri bir yüzde 35'lik zam var. AK Parti ve MHP yüzde 12,6 enflasyon oranında zamma destek verdi. İndirim demeleri farklı bir açı. Hep algı üzerinden bir çalışma yürüyor." şeklinde konuştu.