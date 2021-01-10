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Kaftancıoğlu gerçeği ne? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber’de anlattı

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Giriş: 10.01.2021 22:29
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, Başkan Erdoğan’ın ‘’DHKP-C militanı’’ dediği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun terör örgütleriyle kurduğu yakın ilişkiler ve toplumun temel değerlerine aykırı sözleri masaya yatırıldı. Kaftancıoğlu’nun terör örgütlerine duyduğu sempatiyi ayan beyan ortaya çıkaran tweetleri Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman tarafından anlatıldı.
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