Kadro bekleyen sözleşmelilerin gözü TBMM’de! Devlet memurları kanunu görüşülüyor

Binlerce sözleşmelinin göz kulağı TBMM'deki devlet memuru görüşmelerine kilitlenmiş durumda. Genel Kurulda, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Ankara'nın gündemini A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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