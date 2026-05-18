Kabinede yoğun mesai: MİT raporu gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün saat 16.00’da Beştepe’de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nda bölgesel gelişmelerden terörle mücadeleye, gıda arz güvenliğinden Kurban Bayramı hazırlıklarına kadar birçok kritik başlık ele alınacak. Kabinede MİT ve TSK’nın hazırladığı süreç raporunun da değerlendirilmesi beklenirken, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin ekonomi üzerindeki etkileri ile bayram tedbirleri de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.