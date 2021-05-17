Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı sonrası esnafa bir dizi müjde verecek. Başkan Erdoğan esnafa yönelik destek paketini açıklayacak.

SON DAKİKA HABERİ | Dün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından gözler yeniden Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki ana gündemi ise kademeli olarak normalleşme süreci...

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA! MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK...

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrası esnafa bir dizi müjde verecek.

Başkan Erdoğan esnafa yönelik destek paketini açıklayacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK NELER OLACAK?

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

AŞILAMA SÜRECİ DE ALINACAK

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK

Kabine toplantısında alınan kararları Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.