Kabine toplantısı başladı! Gündemine neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan’ın başkanlığında ekonomi gündemiyle toplandı. Kritik Kabine toplantısı saat 15.50'de başladı. Masada olan konular; Körfez turunda imzalanan anlaşmalar, orta ve uzun vadeli ekonomik plan, fahiş kira artışına karşı alınan tedbirler, tahıl koridoru, ÖTV düzenlemesi, toplu sözleşme takvimi ve Kur-an’ı Kerim’e saldırılar olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN