Kabine toplanıyor! 3 hafta tam kapanma! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yeni tedbirler alınacak mı?

Son dakika haberi... Tüm Türkiye'nin gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak olan Kabine toplantısında. 2 haftalık kısmi kapanma süresi bugün dolarken kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Vatandaşlar Ramazan Bayramı ve yeni alınacak tedbirleri merak ederken alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma olacak mı? Gibi soruların cevabı da yanıt bulacak.

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