28 Kasım 2022, Pazartesi
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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! EYT ve fahiş fiyatla mücadele gündemde olacak?
Kabine, kritik başlıklarla toplanıyor. Gündemde, sözleşmeliye kadro, Emeklilikte Yaşa Takılanlar, marketlerdeki fahiş fiyat uygulaması, terörle mücadele ve Suriye'ye kara harekatı gibi birçok konu var. Ankara'dan son gelişmeleri A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.