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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! EYT ve fahiş fiyatla mücadele gündemde olacak?

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 09:10
Güncelleme:28.11.2022 09:11
Kabine, kritik başlıklarla toplanıyor. Gündemde, sözleşmeliye kadro, Emeklilikte Yaşa Takılanlar, marketlerdeki fahiş fiyat uygulaması, terörle mücadele ve Suriye'ye kara harekatı gibi birçok konu var. Ankara'dan son gelişmeleri A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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