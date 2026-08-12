11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Turkuvaz Medya’ya çifte ödül!
11. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ev sahipliğindeki törende, Türk medyasına katkılarıyla öne çıkan isimler ödüllendirildi. Turkuvaz Medya çatısı altında başarılarıyla dikkat çeken A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Türk medyasına katkılarından dolayı plaketlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın elinden aldı.