Ankara’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 80 bin 50 sahte ABD doları ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce parada sahtecilik suçuna yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

11 Ağustos tarihinde saat 07.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığınca Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 800 adet sahte 100 Amerikan Doları ve bir adet sahte 50 Amerikan Doları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.