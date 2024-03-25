25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İZSU'da şoförlerin maaşı ödenmedi! Personel eylem başlattı

İZSU'da şoförlerin maaşı ödenmedi! Personel eylem başlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2024 14:08
Son dakika haberi... İZSU'da maaşı ödenmeyen personeller eylem başlattı. A Haber muhabiri Tayfun Er o noktadan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İZSU’da şoförlerin maaşı ödenmedi
İZSU'da şoförlerin maaşı ödenmedi
Batman için projeleri neler?
Batman için projeleri neler?
DASK yerine ZAS!
DASK yerine ZAS!
ABD Moskova saldırısını biliyor muydu?
ABD Moskova saldırısını biliyor muydu?
Avrupa’da terör provokasyonu
Avrupa'da terör provokasyonu
Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan mı çekiliyor?
Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan mı çekiliyor?
2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Tokat için projeleri neler? A Haber’de anlattı.
Tokat için projeleri neler? A Haber'de anlattı.
Bakan Ersoy açıkladı
Bakan Ersoy açıkladı
Son düzlük! Anketler ve meydanlar ne diyor?
Son düzlük! Anketler ve meydanlar ne diyor?
Bakan Yerlikaya’dan sandık güvenliği açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan sandık güvenliği açıklaması
Yargıtay Başkanlığı için seçim günü
Yargıtay Başkanlığı için seçim günü
Daha Fazla Video Göster