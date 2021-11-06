İzmir’in sıra dışı kaymakamı| At üstüne ok atıyor, görenler şaşkına dönüyor

İzmir'in sıra dışı kaymakamı görenleri şaşkına çeviriyor. Bilindik kaymakamlardan farklı bir yaşam süren İzmir'in Bornova Kaymakamı Fatih Genel, ata biniyor ve at üstünde ok atıyor, el sanatları ile uğraşıyor ve demir döverek bıçaklar yapıyor. Bornova Kaymakamı Fatih Genel’in hikayesini A Haber ekranlara taşıdı.

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