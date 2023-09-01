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İzmir'deki tarihi evlere bakanlık sahip çıktı! Büyükşehir'in yapmadığını Bakanlık yaptı

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 12:13
İzmir Konak, tarihi evleriyle öne çıkan bir ilçe. Ne yazık ki İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır bu evler için hiçbir çalışma yapmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi.  İki mahallede sokak sağlıklaştırma çalışması yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş değerlendirdi.
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