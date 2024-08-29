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İzmir'de öldürülen çocukların amcası A Haber'e konuştu: İlaç verilmiş ya da tehdit edilmiş olabilir...

İzmir'de öldürülen çocukların amcası A Haber'e konuştu: İlaç verilmiş ya da tehdit edilmiş olabilir...

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Giriş: 29.08.2024 15:02
İzmir'in Bornova ilçesinde babaları Vesim Şimşek tarafından öldürülen Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek toprağa verilirken baba Şimşek de intihar etti. Yaşanan acı olay sonrası çocukların amcası A Haber'e konuşurken "Ben ilaç verilmiş olabileceğini düşünüyorum. Ruh hali bizden iyiydi. Daha cana yakın ve konuşkandı." ifadelerini kullandı. Şimşek ayrıca katil baba için "Biri vurmuş olabilir, kardeşimi tehditle götürmüş olabilirler. Başka biri vurup buna "ben vurdum" dedirtmiş olabilir." dedi. İşte detaylar...
Öldürülen çocukların amcası A Haber’e konuştu
Öldürülen çocukların amcası A Haber'e konuştu
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