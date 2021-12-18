18 Aralık 2021, Cumartesi
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İzmir'de göçük olan maden ocağında kimse var mıydı? A Haber muhabiri canlı yayında paylaştı
Son dakika haberi... İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçükte 10 yaralının bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaşanan kazaya ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ilk detayları paylaştı...