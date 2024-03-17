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İzmir'de göçmen operasyonu! 35 otele işlem yapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 08:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
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İzmir’de göçmen operasyonu
İzmir'de göçmen operasyonu
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