20 Eylül 2021, Pazartesi
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İzmir'de depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası yıkılmadı
İzmir Büyükşehir Belediye binası, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde hasar görmüştü. Aradan bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen hasarlı binanın yıkımı gerçekleşmedi. Gelişmeler, A Haber Muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe canlı yayında değerlendirdi.