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İzmir'de depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası yıkılmadı

A Haber
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Giriş: 20.09.2021 14:56
Güncelleme:20.09.2021 15:14
İzmir Büyükşehir Belediye binası, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde hasar görmüştü. Aradan bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen hasarlı binanın yıkımı gerçekleşmedi. Gelişmeler, A Haber Muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe canlı yayında değerlendirdi.
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