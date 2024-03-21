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İzmir'de bitmeyen metro açılışı mı? Açılan metroda inşaat sürüyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 12:46
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 24 Şubat'ta Narlıdere Metro Hattı’nı açtı ama metro durakları içinde çalışmalar tamamlanmadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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