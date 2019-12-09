İzmir Urla'da Atatürk'e büyük saygısızlık

İzmir'in Urla ilçesinde yapılan Atatürk heykeli büyük tepki topladı. Atatürk üzerinden siyaset yapmayı kendilerine vizyon edinen zihniyetin son icraatı ise eleştirilerin odağı oldu. Atatürk heykeli LGBT renklerine boyandı. Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından ise Urla Cumhuriyet Başsavcılığı da re’sen inceleme başlattı. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi aktardı.