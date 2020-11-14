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İzmir depreminde korkunç görüntü! Pazardaki MOBESE kameralarına böyle yansıdı

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Giriş: 14.11.2020 16:46
Güncelleme:14.11.2020 16:46
İzmir'de 30 Ekim’de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, pazar yerindeki MOBESE kamerasınca kaydedildi. İşte vatandaşların korkuyla kaçtığı o anlar...

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelindeki bazı binalar yıkılırken bazıları hasar gördü. 115 vatandaş ise yaşamını yitirirken, birçok kişi ise yaralandı.

Deprem anı, İzmir'deki bir pazaryerindeki MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde yerin sarsılma şiddeti, tezgah üstündeki şemsiyelerin şiddetli sallanmasıyla görülürken, vatandaşların korkuyla kaçtığı da gözlendi.

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