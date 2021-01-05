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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki: Gelsin HDP'nin çocukları nasıl dağa kaçırdığını anne ve babalardan dinlesin

A Haber
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Giriş: 05.01.2021 10:34
Güncelleme:05.01.2021 11:10
Annelerin Diyarbakır HDP önündeki eylemi devam ediyor. Direnişe dün bira aile daha katılmıştı. Demokrat Parti de bugün anne ve babaları ziyaret edecek. O ailelerden İYİ Parti ve CHP'ye sert tepkiler geldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Annelerin Diyarbakır HDP önündeki eylemi devam ediyor. Direnişe dün bira aile daha katılmıştı. Demokrat Parti de bugün anne ve babaları ziyaret edecek. O ailelerden İYİ Parti ve CHP'ye sert tepkiler geldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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Diyarbakır'da A Haber canlı yayınında konuşan bir vatandaş "Allah razı olsun kendisinden Türkiye'nin dört bir yanından destek almak istiyoruz. Biz burada mağduruz. HDP 14-15 yaşındaki çocukları artık dağa gönderemiyor çünkü biz burada eylem yapıyoruz. HDP ve PKK büyük bir rahatsızlık duyuyor bu eylemimizden. Biz sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ANLAMLI DAVET

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun skandal sözlerine tepki gösteren acılı vatandaş, "Talihsiz bir açıklama yapmış. Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak kendisine sesleniyoruz. Bizzat kendisini buraya davet ediyoruz. Gelsin buraya anne ve babaların ağzından HDP'nin çocukları nasıl dağa götürdüğünü dinlesin." dedi.

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