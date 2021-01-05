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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki: Gelsin HDP'nin çocukları nasıl dağa kaçırdığını anne ve babalardan dinlesin
DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN'DEN ANNELERE ZİYARET
Diyarbakır'da A Haber canlı yayınında konuşan bir vatandaş "Allah razı olsun kendisinden Türkiye'nin dört bir yanından destek almak istiyoruz. Biz burada mağduruz. HDP 14-15 yaşındaki çocukları artık dağa gönderemiyor çünkü biz burada eylem yapıyoruz. HDP ve PKK büyük bir rahatsızlık duyuyor bu eylemimizden. Biz sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
ANLAMLI DAVET
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun skandal sözlerine tepki gösteren acılı vatandaş, "Talihsiz bir açıklama yapmış. Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak kendisine sesleniyoruz. Bizzat kendisini buraya davet ediyoruz. Gelsin buraya anne ve babaların ağzından HDP'nin çocukları nasıl dağa götürdüğünü dinlesin." dedi.