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İyi Partili Ethem Baykal Meral Akşener'in istifasını istedi! İYİ Partili Süer tarafından tehdit edildi: Kongrede görüşürüz

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Giriş: 19.06.2023 19:54
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından milli iradenin tecelli etmesi ardından 8'li koalisyon cephesinden çatlak sesler gelmeye devam ediyor. Hezimet dolu seçimin ardından istifa seslerinin yükseldiği partilerde iç çatışmalar günden güne sürüyor. e İYİ Parti İstanbul birinci bölgeden milletvekili adayı olan Raşit Emir Süer, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'a sosyal medya hesabından tehdit niteliğinde bir mesaj verdi. Videolu göndermede bulunan Süer, Sizler yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. Tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz." dedi.
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