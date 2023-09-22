22 Eylül 2023, Cuma
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İYİ Partili Birol Aydemir'den CHP'ye yaylım ateşi: "CHP ile seçime girersek kaybederiz"
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından darmadağın olan koalisyon masasında yerel seçim restleşmesi devam ediyor. Eski ittifak ortakları CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerilim gün geçtikçe alevlenirken, İYİ Parti'nin üst düzey yöneticilerinden olan Birol Aydemir'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, CHP ile ne kadar seçime girilirse girilsin kazanılamayacağını belirterek "Bu ittifakla Ankara, İstanbul'u bile kazanacağımızı düşünmüyorum" dedi.