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İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylarımız baraj altında

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Giriş: 09.04.2023 12:01
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yedili koalisyonun adayı olması ve HDP ile ortaklık kurulması İYİ Parti tabanında büyük bir rahatsızlığa neden olurken parti oylarında büyük bir erime yaşandığı belirtildi. CHP medyasından Nevşin Mengü "İYİ Parti oyları yüzde 8 civarında" derken İYİ Partili Aytun Çıray'dan büyük bir itiraf geldi. Çıray sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Oylarımız baraj altında" ifadelerini kullandı. Aytun Çıray'ın ardından Ziya Bağış da İyi Parti Şanlıurfa aday adaylığını geri çektiğini duyurdu. İşte detaylar...
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