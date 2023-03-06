İYİ Parti'den SICAK KULİS! Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı mı olacak? A Haber'de anlattı: 1 hafta içinde adaylarını açıklayacaklar

Son dakika haberi... İYİ Parti Meral Akşener’in masaya dönmemesi yönünde karar aldı. Peki İYİ Parti’nin yeni yol haritası ne? Akşener bundan sonra ne yapacak? Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Başka ittifak mı arayacak? Kulislerde neler konuşuluyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İYİ Partili bir üst yöneticiyle görüşmesinin detaylarını A Haber'de anlattı. Yiğitel, "1 hafta içinde de kendi adaylarını ilan edecekler." dedi.

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