06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'den SICAK KULİS! Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı mı olacak? A Haber'de anlattı: 1 hafta içinde adaylarını açıklayacaklar

İYİ Parti'den SICAK KULİS! Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı mı olacak? A Haber'de anlattı: 1 hafta içinde adaylarını açıklayacaklar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2023 13:03
Son dakika haberi... İYİ Parti Meral Akşener’in masaya dönmemesi yönünde karar aldı. Peki İYİ Parti’nin yeni yol haritası ne? Akşener bundan sonra ne yapacak? Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Başka ittifak mı arayacak? Kulislerde neler konuşuluyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İYİ Partili bir üst yöneticiyle görüşmesinin detaylarını A Haber'de anlattı. Yiğitel, "1 hafta içinde de kendi adaylarını ilan edecekler." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Berat Gecemiz mübarek olsun!
Berat Gecemiz mübarek olsun!
Akşener 5’li koalisyonda yok
Akşener 5'li koalisyonda yok
İYİ Parti’den SICAK KULİS!
İYİ Parti'den SICAK KULİS!
54 yataklı konteyner hastane!
54 yataklı konteyner hastane!
5’li koalisyonu ne bekliyor?
5'li koalisyonu ne bekliyor?
İYİ Parti’nin yerine HDP mi oturacak?
İYİ Parti'nin yerine HDP mi oturacak?
CHP Genel Merkezi’nin önünde hazırlık!
CHP Genel Merkezi’nin önünde hazırlık!
İYİ Parti ifşa etti! Vekil pazarlığı...
İYİ Parti ifşa etti! Vekil pazarlığı...
Kartele büyük darbe!
Kartele büyük darbe!
Akşener’e yeşil ışık mı?
Akşener'e yeşil ışık mı?
Aday Kılıçdaroğlu mu?
Aday Kılıçdaroğlu mu?
İstanbul’un deprem afet konteynerleri!
İstanbul’un deprem afet konteynerleri!
Daha Fazla Video Göster