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İYİ Parti'deki FETÖ iddiasında yeni gelişme! Ümit Özdağ ifade için adliyede

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2021 15:42
Güncelleme:26.05.2021 15:48
İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesinde ifade verdi. Özdağ, “Daha önce kamuoyuyla paylaştığım hususları sayın savcıyla da paylaştım. Türkiye son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehdidi olan FETÖ’yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ'nün Türkiye'ye karşı son Haçlı Seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her alanda yürütülmesi gerektiği inancındayım” dedi. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında aktardı.
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