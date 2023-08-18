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İYİ Parti'de "Vekil Borsası" tartışması

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Giriş: 18.08.2023 09:16
İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Musa Ertugan, Meral Akşener'in İstanbul’da bir iş insanını 3 milyon Dolar karşılığında milletvekili yaptığını iddia etmişti. O ismin Seyithan İzsiz olduğu öne sürüldü.
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