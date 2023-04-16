16 Nisan 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti’de liste krizi büyüyor! Meral Akşener’e Bolu’da pankartlı tepki
Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan, FETÖ'ye desteğini her fırsatta açıkça ifade eden İdris Naim Şahin, İYİ Parti'yi karıştırmaya devam ediyor. "İYİ Partili ülkücüler" kazan kaldırmak üzere. Öyle ki adım adım partiden tasviye edilen ülkücülerin, Akşener'e karşı bir bildiri hazırladığı iddia ediliyor. Akşener, PKK'ya karşı tepkisizliği nedeniyle de eleştiriliyor.