İYİ Parti’de liste krizi büyüyor! Meral Akşener’e Bolu’da pankartlı tepki

Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan, FETÖ'ye desteğini her fırsatta açıkça ifade eden İdris Naim Şahin, İYİ Parti'yi karıştırmaya devam ediyor. "İYİ Partili ülkücüler" kazan kaldırmak üzere. Öyle ki adım adım partiden tasviye edilen ülkücülerin, Akşener'e karşı bir bildiri hazırladığı iddia ediliyor. Akşener, PKK'ya karşı tepkisizliği nedeniyle de eleştiriliyor.

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