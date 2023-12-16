16 Aralık 2023, Cumartesi
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İYİ Parti'de kan kaybı sürü
İYİ Parti ihraç ve istifalarla sarsılmaya devam ediyor. Son olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu istifa etti. İYİ Parti'de bugüne kadar kaç kişi istifa etti? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.