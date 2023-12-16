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İYİ Parti'de kan kaybı sürü

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Giriş: 16.12.2023 13:57
İYİ Parti ihraç ve istifalarla sarsılmaya devam ediyor. Son olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu istifa etti. İYİ Parti'de bugüne kadar kaç kişi istifa etti? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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