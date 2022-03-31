31 Mart 2022, Perşembe
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İYİ Parti'de HDP'yi eleştirmek suç mu? Milliyetçi kadrolar partide pasif görevlere mi getiriliyor?
İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu depremi yaşandı. CHP ve HDP'yi eleştiriyordu ve görevden alınıp A Takımı’nda yer verilmedi. Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirdi ve partide pasifize edildi. Peki İYİ Parti’de HDP ile işbirliğinin altyapısı mı hazırlanıyor? Muhalefette CHP ve HDP düzenlemesi mi? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.