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İYİ Parti'de 'gaz' sancısı! Tarihi keşfi hazmedemediler

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Giriş: 23.08.2020 07:40
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yabancı basın organlarında yayınlanan 800 milyar metreküp rezervden daha az rezerv açıklandığını söylerken İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray da tarihi keşfi küçümsedi. Türkiye'nin tarihi boyunca 16.6 milyar metreküp ürettiği, bulunan rezervin bunun 20 katı olduğunu ileri süren Çıray, "Ne olduğu henüz belli olmayan bir doğalgazla değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz" sözleriyle hazımsızlığını ortaya koydu.
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