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İYİ Parti'de Ankara Milletvekili Altıntaş istifa etti

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Giriş: 05.03.2023 01:13
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Altıntaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı. Altıntaş'ın istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken bağımsız milletvekillerinin sayısı 4'e yükseldi.
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