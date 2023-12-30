30 Aralık 2023, Cumartesi
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İYİ Parti’de 2023 İYİ geçmedi! Seçim yenilgisi, istifalar ve ihraçlar…
İYİ Parti 2023'te tartışmalar ve istifalarla gündeme geldi. Genel Başkan Meral Akşener'in eski ittifak ortağı CHP'ye savaş açması son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Yılın son grup toplantısındaki konuşması ile de 2024'ün de fırtınalı geçeceğinin sinyalini verdi.