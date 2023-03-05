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İYİ Parti yola nasıl devam edecek? Akşener'in bundan sonraki yol haritası ne olacak?

A Haber
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Giriş: 05.03.2023 12:59
İYİ Partili Meral Akşener'in, önce belediye başkanları ardından Başkanlık Divanını toplaması üzerine İYİ Parti kurmaylarından peş peşe açıklamalar geldi. Grup Başkanvekili Erhan Usta, ‘Meral Akşener masaya döner mi?’ sorusuna açık kapı bırakarak yanıt verdi. Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise Meral Akşener'in yarın yapılacak toplantıya katılmayacağını söyledi. 6'lı masadan kalkan Meral Akşener'in yerine HDP'liler talip. Bir televizyon programında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Kılıçdaroğlu başta olmak üzere masanın diğer paydaşlarına mesaj gönderdi. "Her türlü çalışmaya hazırız" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Sofra büyümek zorunda bunu kimse durduramaz." demişti. Peki bundan sonra ne olacak? İYİ Parti yeni bir ittifak kurar mı? Meral Akşener aday olacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı değerlendirdi.
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