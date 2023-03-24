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İYİ Parti medyasından HDP güzellemesi! İYİ Parti medyası: HDP vatandasever

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Giriş: 24.03.2023 08:36
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin yazarı Yavuz Selim Demirağ, aday çıkarmayıp seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıkları için HDP'ye "vatansever" dedi. Tepki çeken bu açıklama özellikle İYİ Parti’nin milliyetçi tabanında rahatsızlığa neden oldu.
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