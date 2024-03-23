23 Mart 2024, Cumartesi
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den CHP'nin Yavaş'ına salvo: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyon'da Ankara'nın çilesi CHP'li Mansur Yavaş’ı yerden yere vurdu. İYİ Partili il ve ilçe başkanlarının istifa edip kendisi ile çalıştığını söyleyen Yavaş'a yönelik "Partimize operasyon yaptı" diyen Akşener "kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" dedi.