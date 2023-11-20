20 Kasım 2023, Pazartesi
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İYİ Parti lideri Meral Akşener 28 Şubat darbesi organizatörlerinden Teoman Koman'ın öğrencisi olduğunu itiraf etti
Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinin ardınan İYİ Parti'de kaos bir gün bile eksik olmadı. Milliyetçi duruştan bir hayli uzak bir durumda olan İYİ Parti istifa sesleri ile çalkalanırken, Meral Akşener'in konuşması sırasında Teoman Koman itirafı gündeme bomba gibi düştü. İYİ Parti'ye psikolojik harp uygulandığını dile getiren Akşener, "Karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var" diyerek bir skandala daha imza attı. Koman, 2012’de 28 Şubat soruşturmasında tutuklanarak 1 yıl hapis cezası almıştı.