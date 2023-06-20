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İYİ Parti Kurultay öncesi istifa rüzgarı! Taylan Yıldız “sorun sistemsel” dedi istifa etti

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 09:39
Haziran sonunda Kurultay’a gidecek olan İYİ Parti'de istifa rüzgarı esmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana 70'ten fazla "Kurucular Kurulu" üyesinin istifa ettiği partide dün de Taylan Yıldız veda videosu yayınladı sorun "sistemsel" dedi.
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