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İYİ Parti kongresi 27 Nisan'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 14:56
Son dakika haberine göre 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapılacağını açıkladığı Olağanüstü Kongre'nin tarihi 27 Nisan olarak netleşti. Kongrede Meral Akşener'in yeniden aday olabileceği iddia edildi.
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