01 Mayıs 2025, Perşembe
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İtalya dönüşü kritik mesajlar! Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman?
Başkan Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deprem hazırlıkları ve terörle mücadele konusunda net mesajlar veren Erdoğan, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST’i de değerlendirdi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, hem iç politika hem de bölgesel gelişmelere dair dikkat çeken mesajlar verdi.