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İtalya dönüşü kritik mesajlar! Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman?

İtalya dönüşü kritik mesajlar! Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 01:09
Başkan Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deprem hazırlıkları ve terörle mücadele konusunda net mesajlar veren Erdoğan, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST’i de değerlendirdi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, hem iç politika hem de bölgesel gelişmelere dair dikkat çeken mesajlar verdi.
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