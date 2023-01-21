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İsveç’teki provokasyona sert tepki! Türkler Stockholm’deki büyükelçilik binası önünde toplandı

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 16:34
Türkiye’nin İsveç Büyükelçilik binası yakınlarında toplanan Türkler, ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’i yakmasına tepki gösterdi. O noktadan A Haber canlı yayınına bağlanan Uluslararası Demokratlar Birliği Bölge Başkanı Özer Eken önemli değerlendirmelerde bulundu.
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