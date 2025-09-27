İsveç’te Gazze’ye destek yürüyüşü! Terör örgütü İsrail yalnızlaşıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü İsrail’in soykırım yaptığı Gazze için destek yürüyüşü yapıldı. Dünyada İsrail adını taşıyan sözde devlet yalnızlaşırken Filistin ve Gazze’ye olan destek her geçen gün artıyor…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN