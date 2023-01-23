İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek? sorusuna "Bu şekilde gittiği takdirde tutumumuz çok açık, net belli." ifadelerini kullandı.

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