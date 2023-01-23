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İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 16:27
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek? sorusuna "Bu şekilde gittiği takdirde tutumumuz çok açık, net belli." ifadelerini kullandı.
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