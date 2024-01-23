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İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi! 1 yılı aşkın süredir devam eden adaylık durumu sona erdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 23:33
Genel Kurul'da 287 kabul, 55 ret, 4 çekimser oy kullanıldı. İsveç’in NATO’ya katılım düzenlemesi Genel Kurul’da kabul edildi. İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.
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İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de kabul edildi!
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