İsveç'in göbeğinde Kandil! İşte Stockholm'deki PKK merkezi ve Türkiye'yi haklı çıkaran görüntüler

Türkiye'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün inine girildi. NATO'ya girmek isteyen İsveç, Türkiye'nin tepkisi üzerine PKK'yı uyardı. Örgüt birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösterdi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, PKK'nın faaliyetlerini taşıdığı İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ni görüntüledi

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